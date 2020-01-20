Australian Open: вісім українців зіграють в основній сітці першого турніру Grand Slam сезону

Вісім представників України змагатимуться в основній сітці першого в сезоні турніру серії «Великого Слему» Australian Open.

З чоловіків Україну у Мельбурні представлятиме лише Денис Мочанов, заявлений у парній сітці.

В одиночній сітці у жінок виступлять п’ять українок: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Катерина Козлова, Леся Цуренко та Катерина Бондаренко.

Козлова, Бондаренко та Ястремська також заявлені у жіночих парних змаганнях. Окрім них там гратимуть Людмила та Надія Кіченок.