Апеляцію на продовження арешту Єфремова розглянуть у Києві

Верховний суд постановив скерувати апеляційну скаргу захисників колишнього голови парламентської фракції «Партії регіонів» Олександра Єфремова до Київського апеляційного суду.

«Захисники О. Єфремова подали до Луганського апеляційного суду апеляційну скаргу на ухвалу Старобільського районного суду Луганської області від 19 червня 2019 року щодо продовження строку тримання під вартою. З огляду на те, що в Луганському апеляційному суді неможливо визначити колегію суддів для розгляду зазначеної апеляційної скарги, цей суд у порядку ст. 34 Кримінального процесуального кодексу України звернувся з відповідним поданням до Верховного Суду. Верховний Суд задовольнив подання, направивши справу до Київського апеляційного суду для розгляду скарги щодо продовження строку тримання під вартою О. Єфремова», – повідомляється на сторінці відомства у фейсбук.

Єфремова затримали за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня 2016 року в аеропорту Києва. Йому також інкримінують підтримку угруповання «ЛНР» і незаконне заволодіння майном «Луганськвугілля».



Єфремова обвинувачують в організації захоплення будівлі Луганської обласної державної адміністрації навесні 2014 року, в пособництві під час захоплення будівлі Управління Служби безпеки України в Луганській області, вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України.



Йому також інкримінують організаційне та інше сприяння створенню і діяльності угруповання «ЛНР» і державну зраду.

У червні 2019 Старобільський районний суд Луганської області продовжив запобіжний захід у вигляді арешту ексголові парламентської фракції Партії регіонів Олександру Єфремову до 17 серпня.