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25 березня 2021, Київ 16:24
Новини | Політика

Апеляційний суд відмовився переглядати заочний арешт Януковича в справі про узурпацію влади

У травні 2020 року Печерський районний суд Києва заочно заарештував колишнього президента України Вікторія Януковича у справі про держзраду

Київський апеляційний суд 25 березня не задовольнив скаргу захисту експрезидента Віктора Януковича на рішення Печерського районного суду про його заочний арешт.

«Рішення Печерського районного суду міста Києва від 4 травня 2020 року, яким було задоволено клопотанн органу досудового розслідування та обрано запобіжний захід щодо підозрюваного у кримінального провадження Януковича Віктора Федоровича залишити без змін», – зачитав резолютивну частину головуючий суддя.

Ухвала суду не підлягає оскарженню.

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4 травня 2020 року Печерський районний суд Києва 4 травня обрав запобіжний захід колишньому президенту України Віктору Януковичу, заарештувавши його на два місяці у справі про узурпацію влади.

Експрезидента Віктора Януковича звинувачують в узурпації влади, шляхом тиску на Конституційний суд, який у 2010 році визнав неконституційною реформу Основного закону від 2004 року – вона обмежувала повноваження президента та робила Україну парламентсько-президентською республікою.

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