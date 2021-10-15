Apple видалила застосунок із Кораном з китайського магазину на вимогу влади

Корпорація Apple видалила з китайського магазину застосунок Quran Majeed, створений для читання і прослуховування священної книги ісламу, Корану. Увага на це звернув сайт Apple Censorship, що відстежує зміст магазинів застосунків для айфонів у різних країнах.

Корпорація пояснила свої дії вимогами Пекіна, передає Бі-Бі-Сі з посиланням на розробника програми. В Apple повідомили, що китайська влада виявила в програмі нелегальний зміст. Неочевидно, які саме правила порушила компанія.

Раніше цього тижня з магазину було видалено популярний застосунок із Біблією, зазначає британська телерадіокорпорація. Розробники, очевидно, зробили це самі, але не відповіли на запит Бі-бі-сі, чому вони ухвалили таке рішення.

Китайська влада офіційно визнає іслам і християнство поширеними в країні релігіями і декларує, що свобода совісті в країні гарантована конституцією. Однак усі релігійні організації перебувають під контролем влади.

Комуністична партія погоджує призначення священнослужителів і тексти проповідей, а в ісламі – заохочує розвиток жіночих громад і призначення жінок-імамів. Незгодні з державним контролем віряни і священнослужителі часто піддаються арештам і репресіям.

Сполучені Штати та інші країни звинувачують Китай у геноциді мусульман-уйгурів. Згідно з численними журналістськими розслідуваннями, компартія вимагає від уйгурського населення відмовлятися від мусульманських імен, молитов і читання Корану.