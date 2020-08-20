Apple стала першою компанією США, ринкова вартість якої сягнула 2 трильйонів доларів

Технологічний гігант Apple 19 серпня став першою американською компанією, ринкова вартість якої сягнула 2 трильйонів доларів.

Раніше виробник смартфонів під маркою iPhone став першою компанією, яка в березні 2018 року досягла ринкової вартості в 1 трильйон доларів. Після цього успіх Apple наслідували інші технологічні компанії, серед яких Amazon, Microsoft та материнську структура Google, компанія Alphabet.

Успіх Apple дозволили підняти особисті статки керівника компанії Тіма Кука до 1 мільярда доларів, згідно з підрахунком індексу Bloomberg Billionaires.

На ринку відбувається загальне зростання вартості акцій технологічних компаній, оскільки за умов пандемії багато співробітників у США перейшли на роботу з з метою дотримання медичних рекомендацій та соціального дистанціювання.