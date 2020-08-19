Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
19 серпня 2020, Київ 14:38
Новини | Політика

Адвокат заявляє, що суд знову заарештував колекцію картин Порошенка

Вперше картини з колекції Порошенка заарештували в травні

Печерський районний суд Києва знову заарештував колекцію картин п’ятого президента України та народного депутата Петра Порошенка, повідомив його адвокат Ігор Головань.

«Прокуратура, як це зазвичай вже зараз, знову звернулася до свого улюбленого Печерського суду, і з порушенням всіх процесуальних законів і матеріальних законів 10 серпня Печерський суд повторно видав ухвалу про накладення арешту на колекцію картин Петра Порошенка, яка зараз виставлена у цьому музеї», – сказав Головань.

26 травня ДБР викликало Порошенка на допит як свідка в межах провадження, досліджуються «обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників».

Фоторепортаж: що відбувалося в Музеї Івана Гончара
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Фоторепортаж: що відбувалося в Музеї Івана Гончара

Увечері 26 травня до Музею Івана Гончара приїхали люди у формі, які представилися співробітниками Державного бюро розслідувань

Сам Порошенко не прибув на допит і в цей час відкривав виставку художніх робіт зі своєї власної колекції у Музеї Івана Гончара в Києві. Він запевнив, що купував усі картини законно й має відповідні документи.

Згодом до музею прибули представники Державного бюро розслідувань, які, за повідомленням музею, вилучили митні декларації.

27 травня Печерський районний суд Києва заарештував картини Порошенка.

Згідно з реєстром судових рішень, 27 липня Київський апеляційний суд скасував арешт колекції.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG