Адвокат заявляє, що суд знову заарештував колекцію картин Порошенка

Печерський районний суд Києва знову заарештував колекцію картин п’ятого президента України та народного депутата Петра Порошенка, повідомив його адвокат Ігор Головань.

«Прокуратура, як це зазвичай вже зараз, знову звернулася до свого улюбленого Печерського суду, і з порушенням всіх процесуальних законів і матеріальних законів 10 серпня Печерський суд повторно видав ухвалу про накладення арешту на колекцію картин Петра Порошенка, яка зараз виставлена у цьому музеї», – сказав Головань.

26 травня ДБР викликало Порошенка на допит як свідка в межах провадження, досліджуються «обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників».

Сам Порошенко не прибув на допит і в цей час відкривав виставку художніх робіт зі своєї власної колекції у Музеї Івана Гончара в Києві. Він запевнив, що купував усі картини законно й має відповідні документи.

Згодом до музею прибули представники Державного бюро розслідувань, які, за повідомленням музею, вилучили митні декларації.

27 травня Печерський районний суд Києва заарештував картини Порошенка.

Згідно з реєстром судових рішень, 27 липня Київський апеляційний суд скасував арешт колекції.