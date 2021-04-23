Суд скасував арешт Нескромного – в СБУ стверджують, що це не завадить його розшуку

Київський апеляційний суд 6 квітня скасував ухвалу Шевченківського районного суду про обрання Дмитру Нескоромному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про це повідомили в коментарі Радіо Свобода у пресслужбі СБУ.

«СБУ відомо про рішення апеляційного суду міста Києва, яким ще 6 квітня скасовано ухвалу Шевченківського районного суду про обрання Дмитру Нескоромному запобіжного заходу у вигляді триманні під вартою. Разом з тим, це не заважає вживати заходів щодо розшуку Нескоромного, у тому числі шляхом виконання ухвали суду, якою надано дозвіл на затримання підозрюваного», – розповіли в СБУ.

У пресслужбі нагадали, що Дмитра Нескоромного підозрюють у підготовці вбивства начальника Головного Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

23 січня СБУ підтвердила інформацію про затримання чинного співробітника Служби безпеки України, який готував убивство свого колеги.

У відомстві наголосили, що спрацювали на випередження і здійснили затримання «рівно в той момент, коли було достатнього доказів планування злочину».

За версією СБУ, існувала змова кількох осіб: організатор підшукав виконавця і запропонував за вбивство 50 тисяч доларів.

Водночас у Службі безпеки заперечили, що це була «кримінальна розбірка між групами впливу в СБУ», як і те, що хтось міг втекти в наручниках із місця затримання.

27 січня Дмитру Нескоромному оголосили про підозру в організації підготовки вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, повідомляє пресцентр СБУ.