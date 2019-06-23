Ар’єв: четверо пропонованих Росією делегатів до ПАРЄ перебувають під санкціями ЄС

У делегації Росії, поданій у Парламентську асамблею Ради Європи, є чотири депутати Держдуми, що перебувають під санкціями Європейського союзу, повідомив голова делегації України в ПАРЄ Володимир Арʼєв.

«Це персональні санкції Євросоюзу за агресію проти України і анексію Криму. Якщо депутати з країн ЄС визнають їхні повноваження, вони таким чином розділять відповідальність за злочинні рішення проти України. Інакше бути не може. Колега Emanuelis Zingeris із литовського парламенту вже висловив своє обурення. Побачимо, чи проявлять принциповість німецькі, французькі й інші колеги», – написав Ар’єв у Facebook 23 червня.

3 червня Володимир Арʼєв повідомив, що регламентний комітет ПАРЄ ухвалив проект резолюції, яка може змінити правила ПАРЄ і ускладнити процедуру застосування санкцій, зокрема щодо Росії. За його словами, голосування за відповідний проект резолюції відбудеться 24 червня на сесії асамблеї. Російська делегація не бере участі у сесіях асамблеї з січня 2015 року після застосування серйозного обмеження повноважень її делегації.

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Українські правозахисники вважають, що повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи за умов нехтування вимог організації Росією стане «моральною капітуляцією» цієї міждержавної організації. Про це йдеться у відкритому зверненні правозахисних організацій до комітету ПАРЄ із питань процедури, імунітетів та інституційних справ, а також до національних делегацій країн-учасниць Ради Європи.

Звернення підтримали 12 українських правозахисних організацій, серед яких «Центр громадянських свобод», «Об’єднання родичів політв’язнів Кремля», «Крим SOS», «Кримська правозахисна група», «Медійна ініціатива за права людини».