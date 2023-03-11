Наєв: у Збройних силах України вдалось підготували сильну школу командирів

У Збройних силах із 2014 року вдалось підготувати сильну школу командирів: від нижчої ланки – до вищого військового керівництва, зазначив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв’ю АрміяInform.

Загалом, за словами Наєва, з 2014 року в українській армії почала створюватися нова система підготовки. Більше уваги приділялося вмінню командирів усіх рівнів самостійно ухвалювати рішення.

«Було організовано проведення батальйонних тактичних навчань із бойовою стрільбою, запроваджено систему бригадних тактичних навчань. Навчання проводилися в умовах, максимально наближених до бойових, з урахуванням поточної ситуації на фронті. Усе – на основі стандартів, ухвалених у країнах-членах НАТО», – зазначив генерал-лейтенант.

Він наголосив, що на перший план вийшло вміння воювати не кількістю, а якістю, не числом, а вмінням.

І найголовніше, як підкреслив Наєв, на відміну від радянської школи, де підлеглим ставлять завдання виконати наказ за будь-яку ціну – у Збройних силах України командир має право сам ухвалювати рішення під час бою, залежно від ситуації, що склалася, якщо його рішення не ставить під загрозу виконання основного завдання.

Також, за його словами, у рамках командирської підготовки навчали пошуку нових нестандартних рішень, вмінню мислити творчо, проявляти розумну ініціативу, обґрунтовано ухвалювати управлінські рішення, і найголовніше – нести персональну відповідальність за ці рішення.

«За цей час вдалося підготувати сильну українську школу командирів: від командирів відділень – до вищого військового керівництва. Мобільність і висока мотивація, винахідливість і вміння своєчасно ухвалювати рішення стали одним із ключових факторів, які засвідчили успішність школи командирів ЗСУ», – наголосив Наєв, додавши, що у 2022 році українські генерали і офіцери зустріли ворога вже підготовленими до ведення широкомасштабних бойових дій.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.