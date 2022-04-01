У Росії кінофестиваль «Артдокфест» закрився, не відкрившись. Режисера Манського облили фарбою

У столиці Росії Москві увечері 31 березня було зірване відкриття фестивалю документальних фільмів «Артдокфест». За 15 хвилин до початку показу фільму-відкриття фестивалю «Життя Іванни Яптуне» кінотеатр «Октябрь» закрили «з технічних причин», а всіх присутніх попросили залишити будівлю. Як пишуть телеграм-канал «Обережно, новини» та телеканал RTVI, нібито було отримане повідомлення про замінування будівлі.

Коли всі гості фестивалю вийшли на вулицю, режисера Віталія Манського, який є організатором фестивалю, облили фарбою.

Сам Манський у фейсбуці оголосив, що 31 березня відбулося одночасно «і відкриття, і закриття» фестивалю.

«Артдокфест» – один із найпопулярніших російських документальних кінофестивалів. З 2007 року він відбувався одразу в кількох містах Росії, а з 2014-го – у Ризі: це сталося через тиск на організаторів фестивалю у Росії. Уже вісім років показ багатьох фільмів із фестивальної програми в Росії зривається або через дії прокремлівських активістів, або через відмову кінотеатрів у демонстрації стрічок чи наданні місця.