У Дніпрі попрощалися із загиблим на Донбасі десантником, «кіборгом» Артемом Бондаренком

У Дніпрі в п’ятницю, 2 жовтня, попрощалися із загиблим на Донбасі бійцем 25-ї окремої повітрянодесантної бригади Артемом Бондаренком. Церемонія прощання відбулась на Алеї Героїв біля облдержадміністрації.

За словами бойових побратимів, боєць загинув 2 вересня під час ліквідації лісової пожежі на Луганщині поблизу селища Лобачове неподалік від передових позицій Об’єднаних сил. В умовах сильної пожежі він намагався врятувати військове майно й не полишав позицій.

Близько доби Артема Бондаренка вважали безвісти зниклим. Тіло військовослужбовця знайшли під завалами бліндажа. Потім тривала процедура його ідентифікації.

«Артем свідомо один залишився на бойовому посту, рятуючи життя та прикриваючи відхід товаришів. З одного боку до нього підступала стіна вогню, з другого боку – в окопах залягли російсько-терористичні найманці. Артем опинився у вогняній пастці», – сказав учасник церемонії, заступник обласного військового комісара Сергій Полуциган.

Посмертно Артема Бондаренка нагородять орденом «За мужність» І ступеню.

Попрощались із бійцем під звуки військового оркестру. У заході взяли участь його рідні, бойові товариші, волонтери, влада та громадськість.

Поховали загиблого на Краснопільському кладовищі під Дніпром.

Артем Бондаренко пішов служили в армію добровольцем у 2014 році. За роки служби старшина Бондаренко у складі десантного підрозділу брав участь у боях за Донецький аеропорт, Авдіївську промзону, Піски та Станицю Луганську.