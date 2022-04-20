Суд у Лондоні дозволив екстрадицію Джуліана Ассанжа до США

У столиці Великої Британії Лондоні 20 квітня суд дозволив екстрадицію засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа до США, де йому загрожує тривале увʼязнення.

Рішення про екстрадицію ухвалюватиме міністр внутрішніх справ Пріті Пател. Захист Ассанжа зможе надати аргументи проти видачі США, а у разі рішення про екстрадицію оскаржити його в суді.

Справа про екстрадицію Ассанжа була передана до Вестмінстерського магістратського суду після того, як Високий суд Лондона скасував попереднє рішення не видавати засновника Wikileaks американській владі.

Прокуратура США висунула Ассанжу 17 звинувачень у шпигунстві і одне звинувачення щодо публікації WikiLeaks тисяч військових і дипломатичних документів.

50-річний Ассанж зараз утримується в лондонській в’язниці суворого режиму Белмарш.