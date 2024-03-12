Атака дронів спричинила пожежу на об’єкті інфраструктури в Тернопільській області

Російські війська атакували Тернопільську область, повідомила обласна військова адміністрація вранці 12 березня.

«Сталась пожежа на одному з обʼєктів інфраструктури в Кременецькому районі. На ліквідацію пожежі було залучено 19 одиниць спецтехніки, 73 працівників особового складу, тактичний робот», – йдеться в повідомленні.

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За даними ОВА, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Під час атаки в найближчому до пошкодженого об’єкту населеному пункті тимчасово відключили електроенергію та газопостачання. Станом на 7 годину ранку електрики відновили живлення, незабаром планують відновити подачу газу.

ОВА просить не наближатися до місця надзвичайної події під час робіт із ліквідації наслідків удару ворожими безпілотниками.

За даними Генштабу, вночі 12 березня російські сили атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу «Shahed», сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 17 ударних БпЛА.