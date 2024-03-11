Російські військові атакували Херсонщину, загинув чоловік – влада

У понеділок, 11 березня, сили РФ атакували село Іванівка на Херсонщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Вдень окупанти вдарили по населеному пункту в Дар’ївській громаді. На жаль, від отриманих травм загинув чоловік 1958 року народження», – зазначив місцевий чиновник.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.