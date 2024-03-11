У Повітряних силах попередили про рух «шахедів» у деяких областях України

Увечері, 11 березня, російські військові запустили по території України ударні безпілотники, йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

О 21:08 стало відомо про БпЛА, які рухаються з Херсонщини у напрямку Кривого Рогу.

О 21:33 у Повітряних силах уточнили, що БпЛА, що рухалися на Кривий Ріг, змінили напрямок та заходять у Миколаївську область західним курсом. Ще декілька груп БпЛА на межі Дніпропетровської та Херсонської областей, заходять на Миколаївщину західним курсом.

О 21:54 у ЗСУ наголосили, що чергова група БпЛА на півдні Миколаївської області, курс північно-західний.

«БпЛА на межі Миколаївщини та Одещини, курс північно-західний. Декілька груп БпЛА з Миколаївської області зайшли у Кіровоградську область, курс північний», – зазначили у Повітряних силах о 22.15.

Російські військові регулярно із різних видів озброєння атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.