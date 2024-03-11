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У Повітряних силах попередили про рух «шахедів» у деяких областях України

Українські сили ППО перехоплюють іранський дрон Shahed під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року, фото ілюстративне
Українські сили ППО перехоплюють іранський дрон Shahed під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року, фото ілюстративне

Увечері, 11 березня, російські військові запустили по території України ударні безпілотники, йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

О 21:08 стало відомо про БпЛА, які рухаються з Херсонщини у напрямку Кривого Рогу.

О 21:33 у Повітряних силах уточнили, що БпЛА, що рухалися на Кривий Ріг, змінили напрямок та заходять у Миколаївську область західним курсом. Ще декілька груп БпЛА на межі Дніпропетровської та Херсонської областей, заходять на Миколаївщину західним курсом.

О 21:54 у ЗСУ наголосили, що чергова група БпЛА на півдні Миколаївської області, курс північно-західний.

«БпЛА на межі Миколаївщини та Одещини, курс північно-західний. Декілька груп БпЛА з Миколаївської області зайшли у Кіровоградську область, курс північний», – зазначили у Повітряних силах о 22.15.

Російські військові регулярно із різних видів озброєння атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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