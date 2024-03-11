Уночі «шахеди» атакували Одесу і Харків, є влучання – влада

Уночі 11 лютого російські безпілотники іранського походження атакували українські міста Одесу і Харків.

«У районі щільної житлової забудови «приліт» по обʼєкту цивільної інфраструктури. На щастя, без жертв. Сам обʼєкт частково пошкоджено, як і житлові будинки поруч. На місці працюють усі відповідні служби», – написав у телеграмі міський голова Харкова Ігор Терехов.

«Декілька груп ударних БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одеської області! Одеса – перебувайте в укриттях!» – попередили в Повітряних силах ЗСУ о пів на третю ночі. Відбій тривоги був оголошений після 4:00.

Російські військові також обстріляли Сумщину керованими авіабомбами, про наслідки цих обстрілів даних наразі немає.

Російські військові регулярно із різних видів озброєння атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.