Зеленський про ситуацію на фронті: краще, ніж було протягом останніх кількох місяців

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті є кращою, ніж протягом останніх кількох місяців. Про це він заявив в ефірі BFMTV.

«Ситуація набагато краща, ніж протягом останніх трьох місяців… У нас були деякі труднощі через брак артилерійських боєприпасів, повітряну блокаду, російську далекобійну зброю і високу щільність російських безпілотників», – заявив він.

За його словами, «наступ Росії зупинено», а її армія«втрачає велику кількість своїх життєво важливих сил».

У своєму вечірньому відеозверненні Зеленський сказав, що військові працюють над стабілізацією українських позицій на фронті в умовах «все ще обмеженого» постачання від партнерів.

У лютому український президент констатував, що Україні було надано лише 30% від обіцяного Євросоюзом мільйона снарядів. У Конгресі США від осені минулого розглядають різні варіанти законопроєктів щодо допомоги Україні.

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Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що спроба України перехопити у Росії ініціативу на полі бою є оперативно обґрунтованою, але тривалі затримки військової допомоги Заходу, ймовірно, відстрочать ці зусилля Києва відновити ініціативу.

За даними джерел телеканалу CNN, Росія виробляє майже втричі більше артилерійських снарядів, ніж Сполучені Штати та інші країни Заходу можуть постачати Україні. Москва виробляє за місяць 250 тисяч артилерійських снарядів, західні країни можуть виробляти для України 100 тисяч.

Українська армія, за повідомленнями кількох джерел, відчуває зараз снарядний голод. За цими даними, Росія використовує за день близько 10 тисяч снарядів, Україна – близько двох тисяч. Країни Заходу шукають можливості купити необхідні снаряди на зовнішніх ринках та збільшити виробництво.