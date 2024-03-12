Дрони атакували нафтобазу і НПЗ в Росії, спалахнули пожежі

Ударні безпілотники вночі атакували нафтобазу і нафтопереробний завод у місті Орел та Нижньогородській області Росії, повідомили 12 березня інформагенції та телеграм-канали.

«Горить резервуар нафтосховища в Орлі, на гасінні працюють понад 60 осіб. Влада Орла після падіння БПЛА на обʼєкт паливно-енергетичного комплексу евакуювала 17 осіб із двох сусідніх багатоповерхівок», – інформує агенція ТАСС.

«Кстовську промзону в Нижегородській області атакували БПЛА, горить установка з переробки нафти», – повідомляє ТАСС із посиланнями на губернатора регіону.

«Пожежний поїзд бере участь у гасінні загоряння на території заводу «ЛУКОЙЛ-Нижегороднафтооргсинтез» у Нижегородській області», – вказує «РИА Новости» з посиланням на «Російські залізниці» (РЖД).

Нафтопереробні потужності Росії скоротилися через численні удари українських безпілотних літальних апаратів по нафтопереробних заводах по всій Росії, заявила в своєму огляді 9 березня розвідка Великої Британії.