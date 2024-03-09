Розвідка Британії: нафтопереробні потужності РФ скоротилися через українські удари

Нафтопереробні потужності Росії скоротилися через численні удари українських безпілотних літальних апаратів по нафтопереробних заводах по всій Росії, заявила в своєму огляді 9 березня розвідка Великої Британії.

«1 березня 2024 року Росія запровадила піврічну заборону на експорт бензину, щоб стабілізувати ціни на внутрішньому ринку в умовах зростання попиту… Заборона на експорт зменшить тиск на постачання і дозволить Росії відремонтувати свої НПЗ. Ремонт, ймовірно, триватиме довше, ніж зазвичай, оскільки західні санкції перешкоджають імпорту деяких необхідних компонентів», – йдеться в повідомленні, яке цитує Міністерство оборони Британії в соцмережі X.

У розвідці зауважили, що влада Росії буде особливо чутливою до зростання цін на бензин й інші товари повсякденного попиту напередодні президентських виборів 15-17 березня.

21 вересня уряд Росії вже запроваджував тимчасові обмеження на експорт автомобільного бензину і дизельного палива для «стабілізації цін на внутрішньому ринку».

Останніми місяцями була низка повідомлень про влучання дронів по нафтопереробних заводах у Росії: у лютому – по території Ільського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї, наприкінці січня – по НПЗ у Туапсе і в Ярославлі, у березні – по нафтобазі в Бєлгородській області.