У Курській області РФ заявили про удар дрона і пожежу на складі паливно-мастильних матеріалів

У Курській області Росії внаслідок удару українського безпілотника сталася пожежа на складі паливно-мастильних матеріалів, заявив губернатор регіону Роман Старовойт.

«Горить резервуар із паливом, постраждалих немає. На місце виїхали оперативні служби», – заявив він.

Українська сторона ситуацію не коментувала.

Представники влади Бєлгородської, Брянської і Курської областей Росії, які межують з Україною, регулярно заявляють про обстріли. В атаках вони звинувачують українську армію. Київ офіційно обстріли не коментує.

Напередодні російська влада повідомляла про обстріл українськими військовими залізниці у Курській області Росії, а також про вибух на інфраструктурному об’єкті в Бєлгородській області РФ, місцеві пабліки писали про влучання у нафтобазу.