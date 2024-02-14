Росія: на нафтобазі під Курськом сталась масштабна пожежа

У Росії в Курському районі сталась масштабна пожежа на нафтобазі, повідомили губернатор Курської області Роман Старовойт та місцеві пабліки.

У місцевих телеграм-каналах спочатку з’явилась інформація про потужну пожежу під Курськом близько опівночі. Стверджувалося, що палає резервуар нафтобази.

Згодом губернатор Курської області повідомив, що начебто «відбулася атака дрона в регіоні, внаслідок чого і сталася пожежа на нафтобазі». Вину за подію він традиційно покладає на Україну.

«Внаслідок атаки українського БПЛА у Курському районі стався спалах на нафтобазі», - йдеться в його дописі.

Також Старовойт каже, що попередньо «постраждалих немає».

«Усі спецслужби зараз працюють на місці», – додав чиновник.

Українська сторона ситуацію не коментувала. Перевірити ці дані з незалежних джерел поки неможливо.

Представники влади Бєлгородської, Брянської і Курської областей Росії, які межують з Україною, регулярно заявляють про обстріли. В атаках вони звинувачують українську армію. Київ офіційно обстріли не коментує.