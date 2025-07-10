Нічна атака РФ на Київ: кількість постраждалих знову зросла

Кількість постраждалих унаслідок нічного російського удару по Києву зросла до 22, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Люди, які отримали поранення внаслідок чергового терору Росії, продовжують звертатись за допомогою. Станом на 13:50 вже відомо про 22 постраждалих», – написав він.

Раніше було відомо про 19 постраждалих, загинули дві людини.

Київ вночі 10 липня зазнав комбінованої атаки балістикою та ударними БпЛА. За даними місцевої влади, внаслідок атаки на столицю зафіксовано займання та пошкодження у Шевченківському, Дарницькому, Соломʼянському, Подільському, Оболонському та Деснянському районах.

За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ атакували вночі 397 «Шахедами» і безпілотниками-імітаторами різних типів із п’яти напрямків у Росії («Шахедів» серед них було близько 200), вісьмома балістичними ракетами «Іскандер-М», шістьма крилатими ракетами Х-101 і чотирма зенітними керованими ракетами С-300. Основним напрямком удару був Київ.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.