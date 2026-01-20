На Київщині внаслідок атаки РФ загинув 50-річний чоловік – влада

На Київщині внаслідок масованої атаки РФ в Бучанському районі смертельного поранення зазнав 50-річний чоловік, повідомив голова обласної військової адміністрації Микола Калашник.

За його словами, також у результаті атаки пошкоджено приміщення двох автозаправних станцій.



Як повідомила місцева влада, у Києві через російську атаку постраждала людина, на лівому березі є перебої зі світлом та водопостачанням. Після чергової атаки РФ у Києві без тепла залишилися 5635 багатоповерхівок, майже 80 відсотків із них – це будинки, куди повертали теплопостачання після обстрілу 9 січня.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.