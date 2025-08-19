ОВА: через російську атаку в Ніжині на Чернігівщині загинула людина

Через російську атаку у Ніжині на Чернігівщині загинула людина, повідомив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.



«Уранці ворог ударними безпілотниками атакував Ніжин. На жаль, загинув місцевий житель - цивільний чоловік. Йому було 45 років», – написав він у телеграмі.



Раніше місцева влада повідомила, що російські безпілотники вранці атакували Чернігівщину, є ураження інфраструктури – у частини населених пунктів виникли проблеми з електропостачанням.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



