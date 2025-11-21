ОВА: в Одесі кількість постраждалих через атаку РФ зросла, серед них є дитина

В Одесі кількість постраждалих через російську атаку зросла до п’яти людей, серед них є дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Раніше було відомо про чотирьох постраждалих.



За його словами, внаслідок ударів РФ частково зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджені сусідні оселі, уражено будівлю СТО та адміністративну будівлю. Також знищені кілька легкових автівок, пошкоджені вантажні автомобілі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



