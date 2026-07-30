Атака РФ на Прикарпаття: ОВА повідомляє про пошкодження десятків будинків та промислового об’єкта

Через російський обстріл на Прикарпатті пошкоджені промисловий об’єкт, понад 50 приватних житлових будинків та 9 господарських споруд, повідомив голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

За її словами, ці пошкодження зафіксовані у Калуському й Івано-Франківському районах. Люди не постраждали.

У сусідній Львівській області через російський удар загинула людина, понад 30 поранені, серед них є діти.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські військові вночі проти 30 липня завдали масованого комбінованого удару по Україні, загалом застосувавши 74 ракети і 284 безпілотники різних типів. Основний напрямок удару – Київщина і Львівщина.

Українські військові попередньо зафіксували влучання трьох протикорабельних, шести балістичних і двох крилатих ракет, а також 17 ударних БпЛА на 20 локаціях й падіння уламків на 13 локаціях. Інформація щодо восьми ракет уточнюється, кажуть у Повітряних силах.

Унаслідок масованого російського удару в ніч проти 30 липня, за даними МВС, в Україні загинули вісім людей, понад 50 – зазнали поранення.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.