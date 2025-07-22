РФ застосувала у 10 разів менше дронів, ніж вчора. У ЗСУ повідомили про нічну російську атаку проти України

У ніч на 22 липня війська РФ атакували 42 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.



За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 26 БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні та сході країни, ще сім БпЛА були локаційно втрачені/подавлені РЕБ.



Зафіксовано влучання 9 БпЛА у 3 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях, повідомляють у ЗСУ.

Попередньої ночі, за даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ атакували Україну 426 ударними дронами типу Shahed та імітаторами різних типів, а також 24 ракетами різних типів.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.