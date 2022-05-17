Українські військові повідомили про відбиття 12 атак військ РФ на Донбасі

Угруповання Об’єднаних сил за підсумками дня, що минає, повідомляє: українські військові відбили 12 атак армії РФ на Донецькому і Луганському напрямках та знищили кілька одиниць російської техніки.

«Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 12 атак ворога. Ще на 4 локаціях тривають бої. Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці. За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 3 танки; 3 артилерійські системи (з них одна РСЗВ); 6 одиниць бойової броньованої техніки; 7 автомобілів (у тому числі одна вантажівка з боєприпасами). Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 9 безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10» та один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс типу ZALA», – йдеться в повідомленні.

Водночас українські військові повідомили, що сьогодні на Донбасі війська РФ обстріляли 45 населених пунктів, зруйнували і пошкодили 36 житлових будинків, 6 промислових і фермерських підприємств, супермаркет, спортивну школу, гуртожиток, аптеку. В результаті цих обстрілів загинуло 8 мирних мешканців, 4 зазнали поранень (серед них 8-річна дитина).

Раніше Генштаб ЗСУ також повідомив, що втрати особового складу російських військ з 24 лютого сягнули майже 28 тисяч.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.