Генштаб ЗСУ: загальна кількість наданих Австралією Bushmaster досягла 90

Загальна кількість наданих Австралією Україні бронетранспортерів Bushmaster досягла 90 – із врахуванням 30, про які оголосили напередодні, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, за повідомленням, у рамках нового пакету оборонної допомоги з січня наступного року Австралія приєднається до міжнародної військової операції, «щоб забезпечити важливу підготовку українських військ у відповідь на тривале порушення Росією міжнародного права».

«До 70 військовослужбовців Сил оборони Австралії буде направлено до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії для підтримки операції Interflex – великої навчальної операції зі Збройними силами України під керівництвом Великої Британії. Австралійці приєднаються до особового складу з Нової Зеландії, Канади та різних європейських країн, які вже допомагають створити додатковий потенціал Збройних сил України. Ніхто з особового складу Сил оборони Австралії не в’їжджатиме в Україну», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що Австралія вже надала Україні близько 655 мільйонів доларів підтримки, у тому числі 475 мільйонів доларів військової допомоги.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував Австралії за новий пакет оборонної допомоги. За словами голови МЗС, до пакету увійшли тренування українських військових та 30 додаткових бронетранспортерів «Бушмастер».

Австралія вже надавала Україні бронетранспортери навесні на запит президента Володимира Зеленського. Також пакет допомоги включав зброю та амуніцію.

У жовтні Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албанізом, в якій закликав посилювати допомогу Україні.