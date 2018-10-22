Кліматологи повідомили про завершення «бабиного літа» у Києві

У столиці завершилось «бабине літо» і повернулась метеорологічна осінь. Про це 22 жовтня повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«За даними спостережень метеостанції обсерваторії 21 жовтня максимальна температура дещо перевищила +13 градусів, а мінімальна опустилась нижче +10 градусів. Зважаючи на це, середньодобова температура повітря становила лише +11 градусів, таким чином у неділю до Києва повернулась метеорологічна осінь», – ідеться у повідомленні.

Київське «бабине літо» тривало з 7-го по 20 жовтня. За цей час було побито п’ять температурних рекордів.

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Метеорологи очікують, що цьогорічний жовтень буде теплішим за кліматичну норму.

У Києві на 24-25 жовтня синоптики прогнозують пориви вітру, дощі й, можливо, мокрий сніг.

Після похолодання, за даними синоптиків, в Україні буде друге бабине літо.