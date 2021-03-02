Аваков виступив проти санкцій щодо Порошенка

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков виступив проти санкцій щодо колишнього президента України Петра Порошенка.

В інтерв’ю YouTube-каналу «В гостях у Гордона» Аваков заявив: «Я не вважаю, що нині правильно діяти в цьому напрямі».

«Є претензії до політика Порошенка – пред’явіть їх у такому разі в судовому порядку. Із захистом, з адвокатурою, з судовим процесом прозорим, а Порошенко – не ворог України. Порошенко – це наша внутрішня політика», – сказав Аваков.

18 лютого за день до чергового засідання Ради національної безпеки та оборони Порошенко заявив, що отримав дані про наміри запровадити санкції проти телеканалу «Прямий», який офіційно належав колишньому голові КМДА Володимиру Макеєнку. Колишній президент Порошенко повідомив, що вирішив купити телеканал.