Аваков назвав причини своєї відставки

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що він був «занадто сильним і незалежним міністром» і не хотів «брати участь у певних речах», що спричинило його відставку.

«Зеленський мене запросив, як компетентну людину, яка може робити цю складну справу. Я пропрацював два з гаком роки, доти, поки не побачив, що, напевно, моя компетентність не може реалізувати себе далі. Це спричинило відставку. Я не хочу брати участь у деяких речах, з якими не згоден. Я – не проста людина у спілкуванні, якщо йдеться про компетентні професійні речі. Я вмію говорити «ні», а це не всім подобається. Я кажу: «так не можна», а це не всім подобається», – сказав Аваков в ефірі телеканалу «Україна 24» ввечері 5 листопада.

Арсен Аваков подав у відставку з посади міністра внутрішніх справ України в липні цього року. Його рішення підтримав парламент. Після нього МВС очолив Денис Монастирський.