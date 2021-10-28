«Укрзалізниця»: «виходимо на фінішну пряму» в ліквідації наслідків аварії (+уточнений список затримки поїздів)

«Укрзалізниця» зранку 28 жовтня повідомила, що невдовзі відновить рух у напрямку Козятина, порушений удень 27 жовтня.
«Виходимо на фінішну пряму робіт з ліквідації наслідків сходження вантажних вагонів. Орієнтовний час відновлення пропускної спроможності однієї з колій та відкриття уповільненого руху ділянкою – 10:00», – ідеться в повідомленні.
Також в «Укрзалізниці» уточнили перелік поїздів, які невчасно дістануться пункту призначення, та час їхньої затримки.
«Затримка до 6 годин у поїзда №105 Київ — Одеса.
Затримка до 5 годин у поїздів:
▪№41 Дніпро — Трускавець;
▪№771 Київ — Хмельницький;
▪№110 Львів — Херсон.
Затримка до 4 годин у поїздів:
▪№769 Київ — Кам'янець-Подільський;
▪№357 Київ — Рахів;
▪№763 Київ — Одеса;
▪№747 Київ — Львів;
▪№145 Київ — Ізмаїл;
▪№82 Ужгород — Київ;
▪№22 Трускавець — Харків;
▪№138 Хмельницький — Лисичанськ;
▪№49 Київ — Трускавець;
▪№41 Трускавець — Дніпро;
▪№50 Трускавець — Київ;
▪№770 Кам'янець-Подільський — Київ;
▪№14/114 Чоп, Солотвино — Київ;
▪№30 Ужгород — Київ;
▪№70/69 Маріуполь — Львів;
▪№69/70 Львів — Маріуполь;
▪№145 Ізмаїл — Київ;
▪№772 Хмельницький — Київ;
▪№134 Рахів-Миколаїв;
▪№88 Ковель — Новоолексіївка;
▪№771 Київ — Хмельницький;
▪№139 Київ — Кам'янець-Подільський;
▪№715 Київ — Перемишль.
Поїзд №81 Київ — Ужгород затримується на 2 години», – вказано в повідомленні.
27 жовтня у районі села Чорнорудка Житомирської області сталося сходження вантажних порожніх вагонів. Аварія сталась через незадовільний стан застарілого рухомого складу приватного парку – зійшли порожні напіввагони, уточнюють в «Укрзалізниці».
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