«Укрзалізниця»: «виходимо на фінішну пряму» в ліквідації наслідків аварії (+уточнений список затримки поїздів)

«Укрзалізниця» зранку 28 жовтня повідомила, що невдовзі відновить рух у напрямку Козятина, порушений удень 27 жовтня.

«Виходимо на фінішну пряму робіт з ліквідації наслідків сходження вантажних вагонів. Орієнтовний час відновлення пропускної спроможності однієї з колій та відкриття уповільненого руху ділянкою – 10:00», – ідеться в повідомленні.

Також в «Укрзалізниці» уточнили перелік поїздів, які невчасно дістануться пункту призначення, та час їхньої затримки.

«Затримка до 6 годин у поїзда №105 Київ — Одеса.

Затримка до 5 годин у поїздів:

▪№41 Дніпро — Трускавець;

▪№771 Київ — Хмельницький;

▪№110 Львів — Херсон.

Затримка до 4 годин у поїздів:

▪№769 Київ — Кам'янець-Подільський;

▪№357 Київ — Рахів;

▪№763 Київ — Одеса;

▪№747 Київ — Львів;

▪№145 Київ — Ізмаїл;

▪№82 Ужгород — Київ;

▪№22 Трускавець — Харків;

▪№138 Хмельницький — Лисичанськ;

▪№49 Київ — Трускавець;

▪№41 Трускавець — Дніпро;

▪№50 Трускавець — Київ;

▪№770 Кам'янець-Подільський — Київ;

▪№14/114 Чоп, Солотвино — Київ;

▪№30 Ужгород — Київ;

▪№70/69 Маріуполь — Львів;

▪№69/70 Львів — Маріуполь;

▪№145 Ізмаїл — Київ;

▪№772 Хмельницький — Київ;

▪№134 Рахів-Миколаїв;

▪№88 Ковель — Новоолексіївка;

▪№771 Київ — Хмельницький;

▪№139 Київ — Кам'янець-Подільський;

▪№715 Київ — Перемишль.

Поїзд №81 Київ — Ужгород затримується на 2 години», – вказано в повідомленні.

27 жовтня у районі села Чорнорудка Житомирської області сталося сходження вантажних порожніх вагонів. Аварія сталась через незадовільний стан застарілого рухомого складу приватного парку – зійшли порожні напіввагони, уточнюють в «Укрзалізниці».