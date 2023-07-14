Аварія та пожежа на АЗС у Києві: помер неповнолітній пасажир автівки

У лікарні помер неповнолітній пасажир Audi, яка 9 липня в'їхала у колонку із пальним, загорілася та спричинила пожежу на АЗС у Києві, повідомила речниця столичної поліції Юлія Гірдвіліс в коментарі «РБК-Україна».

За її словами, 17-річний хлопець був братом 21-річного водія Audi, і помер у лікарні від отриманих в аварії травм.

Також відомо, що обоє братів після аварії в тяжкому стані перебували з опіками в реанімації.

Окрім них у лікарню потрапив і один із працівників АЗС, його стан медики раніше оцінювали як середньої тяжкості.

Попередньо, за повідомленнями поліції, автомобіль Audi на великій швидкості рухався по Броварському проспекту. Водій авто здійснив з’їзд у бік автозаправки, проте не встиг загальмувати, і Audi врізалася в автозаправну колонку.

9 липня в Києві спалахнула пожежа на АЗС, внаслідок якої постраждало троє, людей повідомив мер столиці Віталій Кличко.