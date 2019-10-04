Аварійна посадка літака під Львовом: поліція відкрила кримінальне провадження

Поліція Львівської області повідомляє про відкриття кримінального провадження за фактом аварійної посадки літака Ан-12 під Львовом, внаслідок якої загинули п’ять людей.

Як повідомляє пресслужба поліції, провадження відкрили за статтею «порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту».

«Попередньо встановлено, що внаслідок аварійної посадки літака Ан-12 п’ятеро осіб загинули, ще троє з тілесними ушкодженнями доставлені у лікарню. Правоохоронці встановлюють особи загиблих і травмованих, а також обставини події», – йдеться в повідомленні.

Санкція статті, за якою проводиться розслідування, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Причину трагедії в поліції не повідомляють. Раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що в літака, який летів з Іспанії до Туреччини, скінчилося пальне.

Літак аварійно сів за 1,5 кілометра від злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту «Львів».