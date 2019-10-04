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04 Жовтень 2019, Київ 15:35
Новини | Події

Аварійна посадка літака під Львовом: поліція відкрила кримінальне провадження

Літак аварійно сів за 1,5 кілометра від злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту «Львів»

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Поліція Львівської області повідомляє про відкриття кримінального провадження за фактом аварійної посадки літака Ан-12 під Львовом, внаслідок якої загинули п’ять людей.

Як повідомляє пресслужба поліції, провадження відкрили за статтею «порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту».

Відео з місця аварійної посадки Ан-12
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Відео з місця аварійної посадки Ан-12

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«Попередньо встановлено, що внаслідок аварійної посадки літака Ан-12 п’ятеро осіб загинули, ще троє з тілесними ушкодженнями доставлені у лікарню. Правоохоронці встановлюють особи загиблих і травмованих, а також обставини події», – йдеться в повідомленні.

Санкція статті, за якою проводиться розслідування, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Причину трагедії в поліції не повідомляють. Раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що в літака, який летів з Іспанії до Туреччини, скінчилося пальне.

Літак аварійно сів за 1,5 кілометра від злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту «Львів».

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