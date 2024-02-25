Україна проводить консультації з американськими і європейськими регуляторами з безпеки щодо відкриття українського авіаційного простору, повідомив 25 лютого віцепрем’єр із відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

«Складний процес, але перші формальні кроки Україна робить уже зараз. Уже цими тижнями ми подаємо офіційні заяви, оцінку ризиків до відповідних регуляторів», – розповів міністр на форумі «Україна. Рік 2024».

Він зауважив, що про терміни говорити складно, оскільки ключовою у цьому питанні є безпека.

«Терміни ніхто називати точно не буде. Тут складні безпекові питання, і нам важливо, щоб європейські й американські безпекові регулятори підтвердили наш алгоритм дій у цьому напрямку», – сказав Кубраков.

На початку грудня минулого року радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що аеропорт «Бориспіль» можуть відкрити лише тоді, «коли українське небо буде повністю закрите від російських дронів і ракет».

Відповідно до звіту Європейської організації безпеки повітряної навігації (Євроконтролю) від квітня 2023 року, обмеження на польоти цивільної авіації у повітряному просторі України, Молдови, Білорусі та Росії триватимуть до 2029 року. У звіті організації наголосили, що жодного повернення до «нормальних» маршрутів до кінця семирічного горизонту не очікується.

24 лютого 2022 року «Украерорух» оголосив про закриття повітряного простору України для цивільних літаків через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.