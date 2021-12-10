Украерорух: трафік в українському небі в листопаді складав 87% від докризового рівня

У листопаді 2021 року у повітряному просторі України було виконано 19 942 рейси, що становить 87,2% від обсягів аналогічного періоду допандемійного 2019 року, повідомив «Украерорух».

За повідомленням, українські авіакомпанії у листопаді виконали майже шість тисяч польотів (на 22,8% менше порівняно з листопадом докризового 2019 року), іноземні – понад 14 тисяч польотів (менше на 7,7%).

«Однак очікувано в останній місяць осені почалося сезонне зниження авіатрафіку – у жовтні кількість рейсів становила 25 090. За висновками фахівців Євроконтролю, темпи відновлення авіатрафіку в європейському регіоні почали знижуватися, зокрема, через виявлення нового штаму коронавірусу Omicron та введення нових обмежень на польоти до Південно-Африканського регіону та країн Європи», – йдеться в повідомленні.

За оновленим прогнозом Євроконтролю, обсяг авіатрафіку в європейському регіоні у грудні складає 74% від докризового 2019 року, проте ще у жовтні за базовим сценарієм цей обсяг мав становити 82%, повідомляє «Украерорух».

В Україні позитивна динаміка збільшення трафіку завдячує поступовому відновленню транзитного потенціалу, додали в агенції.