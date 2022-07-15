Війська РФ знову завдали авіаудару по Краматорську – мер

Російські війська завдали чергового авіаракетного удару по Краматорську, повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

«Черговий авіаракетний удар по Краматорську. Попередньо – без жертв», – написав він у фейсбуці.

За його словами, на місці вже працюють спеціалісти вибухотехнічних служб та рятувальники.

У британській розвідці раніше заявляли, що Росія в боях у Донецькій області вдаватиметься до тієї ж тактики, що й на Луганщині: масовано застосовуватиме артилерію і нищитиме українські міста.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».