Суд в Австрії починає засідання щодо екстрадиції Фірташа

Верховний суд Австрії 25 червня почав засідання, на якому вирішить, чи має український олігарх Дмитро Фірташ бути екстрадований до США. Ухвалене рішення не буде остаточним, воно може бути оскаржене.

Як повідомляє кореспондента Радіо Свобода, на суд прибув народний депутат, член партії «Опозиційна платформа – За життя» Сергій Льовочкін. За його словами, він «приїхав підтримати друга».

Також у залі суду присутній депутат від «Опозиційного блоку», який за часів президентства Віктора Януковича очолював Чернівецьку ОДА, Михайло Папієв. «Я тут теж як друг, приїхав підтримати. Впевнений, що Дмитро Фірташ ні в чому не винуватий», – сказав він.

Дмитро Фірташ перед засіданням суду справу не коментував, на запитання Радіо Свобода не відповів.

Наприкінці минулого тижня федеральна суддя Ребекка Палмаєр в американському Чикаго відмовилася скасувати звинувачення в хабарництві проти Фірташа. Про рішення, ухвалене наприкінці минулого тижня і викладене на 39 сторінках, повідомили американські ЗМІ.

В обвинувальному висновку прокурорів містяться звинувачення Фірташа в змові з метою дати хабар в Індії для видобутку титану, що використовується в реактивних двигунах.

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Австрійська влада затримала Фірташа в 2014 році. Якщо Австрія ухвалить рішення про його екстрадицію, колишнього союзника українського екс-президента Віктора Януковича можуть видати Сполученим Штатам у липні.

Фірташ заперечує правопорушення. Його захист наполягає, що США не мають юрисдикції щодо злочинів в Індії. Суддя Палмаєр постановила, що ця справа може розглядатися в США, оскільки схема вплинула на чиказьку компанію Boeing.

Компанія Boeing заявила, що розглядала можливість бізнесу з Фірташем, але ніколи не укладала з ним угод. Boeing не звинувачують у порушеннях у зв’язку з цією справою.