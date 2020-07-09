Австрія розглядає дві версії вбивства блогера, який критикував Кадирова

Поліція в Австрії розглядає дві версії загибелі 4 липня у Відні чеченського блогера, громадянина Росії Маміхана Умарова. Ідеться або про побутову сварку, або про замовне вбивство, повідомив представник поліції.

За підозрою в злочині раніше були затримані двоє вихідців із російського регіону Чечня. Вони будуть під вартою приблизно до 20 липня.

Умаров і підозрювані у вбивстві є колишніми біженцями. У різний час усі троє цього статусу були позбавлені і подали скарги, які зараз розглядаються.

Маміхан Умаров в інтернеті був відомий як Анзор із Відня. Він критикував чеченську владу і лідера Чечні Рамзана Кадирова.

9 липня Кадиров написав у Telegram, що до вбивств чеченських блогерів e Європі причетні іноземні спецслужби, що працюють проти Росії.