Посол України: заборона на в’їзд австрійському журналісту не пов’язана з утисками свободи слова

Посол України в Австрії Олександр Щерба заявляє, що справа керівника київського бюро австрійської телерадіокомпанії ORF Крістіана Вершютца не має відношення до проблем свободи слова. Він сказав про це в коментарі «Європейській правді».

Зокрема, посол розповів про свій візит до австрійського МЗС, куди його викликали через заборону Вершютцу на в’їзд до України.

«Я чітко заявив, що справа Вершютца не має жодного відношення до проблеми свободи слова», – сказав Щерба.

За словами дипломата, минулого тижня на Донбас їздила велика делегація австрійських журналістів, багато з яких відомі своєю критикою України.

«Вони не мали жодних проблем із в’їздом в Україну чи акредитацією в зоні ООС. Просто ці журналісти мають елементарну повагу до України та її законодавства. Інших вимог у нас нема. Пан Вершютц цих вимог не дотримувався – і отримав покарання, дуже м’яке з точки зору тлумачення українського законодавства», – наголосив Щерба.

Напередодні Міністерство закордонних справ Австрії викликало до себе українського посла у Відні через заборону на в’їзд до України австрійському журналісту Крістіану Вершютцу, який очолює київське бюро суспільної телерадіокомпанії ORF. Генеральний секретар у закордонних справ Австрії Йоганнес Петерлік закликав Україну скасувати цю заборону.

7 березня перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ольга Червакова із посиланням на свої джерела в СБУ повідомила, що Вершютцу заборонили в’їзд до України на один рік. Згодом Служба безпеки підтвердила цю інформацію.

За її словами, Вершютц «висвітлював події в Україні, широко використовуючи штампи кремлівської пропаганди, тиражуючи фейки від Russia Today», та відвідував тимчасово окуповані території Донецької, Луганської областей та Криму через неконтрольовані пункти пропуску з території Російської Федерації, чим порушив порядок перетину українського кордону.