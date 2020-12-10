Центральний апарат Міністерства внутрішніх справ має три легкові автомобілі

Центральний апарат Міністерства внутрішніх справ України має три легкові автомобілі, повідомило МВС у відповідь на запит Радіо Свобода. Водночас відомство не уточнило, які саме це автомобілі.

«Постановою Кабінету міністрів від 26 грудня 2011 року №1399 (зі змінами) установлений ліміт легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади. Так, для центрального апарату МВС визначено три одиниці, без урахування транспортних засобів спеціального, спеціалізованого призначення, оперативно-рятувальних автомобілів та автомобілів, оснащених винятково електричними», – заявили у МВС

Кабінет міністрів України повідомляв Радіо Свобода, що має 120 автомобілів у своєму розпорядженні. Верховний суд – що 46 авто, Конституційний суд має 32 автомобілі, Верховна Рада – 187 транспортних засобів, а Офіс генерального прокурора – 73. Натомість Служба безпеки України у відповідь на запит Радіо Свобода назвала дані про свій автопарк «інформацією з обмеженим доступом».

В Офісі президента України повідомляли, що не мають свого власного автомобільного парку, оскільки транспортними засобами їх забезпечує автобаза Державного управління справами.