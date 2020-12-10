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10 грудня 2020, Київ 12:20
Новини | Політика

Центральний апарат Міністерства внутрішніх справ має три легкові автомобілі

Міністерство внутрішніх справ не уточнило, які саме це автомобілі

Центральний апарат Міністерства внутрішніх справ України має три легкові автомобілі, повідомило МВС у відповідь на запит Радіо Свобода. Водночас відомство не уточнило, які саме це автомобілі.

«Постановою Кабінету міністрів від 26 грудня 2011 року №1399 (зі змінами) установлений ліміт легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади. Так, для центрального апарату МВС визначено три одиниці, без урахування транспортних засобів спеціального, спеціалізованого призначення, оперативно-рятувальних автомобілів та автомобілів, оснащених винятково електричними», – заявили у МВС

Кабінет міністрів України повідомляв Радіо Свобода, що має 120 автомобілів у своєму розпорядженні. Верховний суд – що 46 авто, Конституційний суд має 32 автомобілі, Верховна Рада – 187 транспортних засобів, а Офіс генерального прокурора – 73. Натомість Служба безпеки України у відповідь на запит Радіо Свобода назвала дані про свій автопарк «інформацією з обмеженим доступом».

В Офісі президента України повідомляли, що не мають свого власного автомобільного парку, оскільки транспортними засобами їх забезпечує автобаза Державного управління справами.

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