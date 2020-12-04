В ОП повідомили, скільки автомобілів використовують

В Офісі президента України повідомили, що не мають свого власного автомобільного парку. Водночас, як заявили в ОП у відповідь на запит Радіо Свобода, транспортними засобами їх забезпечує державна організація «Автобаза Державного управління справами».

«В управлінні Державного управління справами перебуває державна організація «Автобаза Державного управління справами», яка здійснює в установленому порядку забезпечення транспортного обслуговування президента України, Офісу президента України, Державного управління справами, інших допоміжних органів і служб, а також обслуговування офіційних заходів та іноземних делегацій», – йдеться у відповіді.

В Офісі президента додали, що для обслуговування посадових осіб і структурних підрозділів ОП, з огляду на обсяги завдань і кількість заходів, залучається від 20 до 30 автомобілів на добу.

В ОП також повідомили, що державна організація «Автобаза Державного управління справами» «не здійснювала видатків на придбання транспортних засобів» у період від 20 травня 2019 року (дня вступу на посаду президента Володимира Зеленського).

Раніше п’ять українських міністерств повідомили про відсутність на їхньому балансі службових автомобілів. Про це, відповідаючи на запити Радіо Свобода, проінформували міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, міністерство культури та інформаційної політики, міністерство молоді та спорту, міністерство цифрової трансформації.

Раніше такі ж відомості поширило міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та ще кілька міністерств.

Водночас Кабінет міністрів України повідомляв Радіо Свобода, що має 120 автомобілів у своєму розпорядженні. Верховний суд – що 46 авто, Конституційний суд має 32 автомобілі, Верховна Рада – 187 транспортних засобів, а Офіс генерального прокурора – 73. Натомість Служба безпеки України у відповідь на запит Радіо Свобода назвала дані про свій автопарк «інформацією з обмеженим доступом».