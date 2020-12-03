Ще 5 міністерств повідомили про відсутність на балансі службових автомобілів

Ще п’ять українських міністерств повідомили про відсутність на їхньому балансі службових автомобілів. Про це, відповідаючи на запити Радіо Свобода, проінформували міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, міністерство культури та інформаційної політики, міністерство молоді та спорту, міністерство цифрової трансформації.

Раніше такі ж відомості поширило міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та ще кілька міністерств.

Водночас Кабінет міністрів України повідомляв Радіо Свобода, що має 120 автомобілів у своєму розпорядженні. Верховний суд – що 46 авто, Конституційний суд має 32 автомобілі, Верховна Рада – 187 транспортних засобів, а Офіс генерального прокурора – 73. Натомість Служба безпеки України у відповідь на запит Радіо Свобода назвала дані про свій автопарк «інформацією з обмеженим доступом».