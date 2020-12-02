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02 грудня 2020, Київ 13:20
Новини | Політика

Міністерство юстиції має на балансі 7 автомобілів

UKRAINE – car parking in Sevastopol, 24Nov2020

Міністерство юстиції України повідомило, що має на балансі 7 автомобілів, не уточнивши їхніх характеристик. Про це йдеться у відповіді на запит Радіо Свобода.

Раніше 2 грудня МЗС повідомило, що має 10 машин, а міністерство фінансів – два електромобілі.

У листопаді кілька міністерств повідомляли, що не мають на балансі службових авто.

Водночас Кабінет міністрів України повідомляв Радіо Свобода, що має 120 автомобілів у своєму розпорядженні. Верховний суд – що 46 авто, Конституційний суд має 32 автомобілі, Верховна Рада – 187 транспортних засобів, а Офіс генерального прокурора – 73. Натомість Служба безпеки України у відповідь на запит Радіо Свобода назвала дані про свій автопарк «інформацією з обмеженим доступом».

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