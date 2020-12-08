Лише Toyota Camry: ще одне міністерство повідомило про свій автопарк

Міністерство розвитку громад та територій України повідомило, що має у своєму розпорядженні один службовий автомобіль.

«На балансі Міністерства розвитку громад та територій України обліковується 1 (один) автомобіль Toyota Camry», – ідеться у відповіді на запит Радіо Свобода.

Раніше Міністерство інфраструктури, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, Міністерство культури та інформаційної політики, Міністерство молоді та спорту, Міністерство цифрової трансформації, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерство освіти і науки, Міністерство соціальної політики та Міністерство енергетики повідомляли, що не мають у себе на балансі автотранспортних засобів.

В Офісі президента України повідомляли, що не мають свого власного автомобільного парку, оскільки транспортними засобами їх забезпечує автобаза Державного управління справами.

Водночас Кабінет міністрів України повідомляв Радіо Свобода, що має 120 автомобілів у своєму розпорядженні. Верховний суд – що 46 авто, Конституційний суд має 32 автомобілі, Верховна Рада – 187 транспортних засобів, а Офіс генерального прокурора – 73. Натомість Служба безпеки України у відповідь на запит Радіо Свобода назвала дані про свій автопарк «інформацією з обмеженим доступом».