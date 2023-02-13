Автор Радіо Свобода відмовляється залишити Росію – попри переслідування

Автор Радіо Свобода, татарський соціолог Іскандер Ясавеєв заявив, що не планує їхати з Росії, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Ідель.Реалії».

Минулого тижня, 9 лютого, Ясавеєв вийшов на свободу після трьох діб адміністративного арешту, призначеного йому за опубліковану ще в червні 2022 року на сайті «Ідель.Реалії» статтю. Російська влада закидає соціологу «розпалювання ненависті» через аналіз війни Росії проти України.

За словами Ясавеєва, жити в Татарстані та в Росії загалом «має більше сенсу (для мене), ніж жити за межами країни».

«Я абсолютно не схильний позиціонувати себе як якогось бійця, тобто це не вважаю чимось близьким собі... Проте тут є принцип. Це моя країна... То чому я буду їхати все позаду і залишити?» – сказав Ясавеєв, додавши, що більше переймається за родину, а не за себе.

Він також розповів, що має проблеми з зароблянням на життя, оскільки в жовтні 2022 року російська влада внесла науковця до списку «іноагентів». Поправки, внесені до закону про іноземних агентів у листопаді 2022 року, забороняють «іноагентам» працювати в установах, які навіть частково фінансуються державою.

Говорячи про ставлення російського суспільства до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Ясавеєв сказав, що всі соціологічні дослідження, які він здійснював або про які він знає, показали, що рівень довіри до влади, особливо до державних ЗМІ, у російському суспільстві дуже низький, але більшість росіян цю владу все ще підтримує.