Росія: лідер ерзян прокоментував слова Путіна, який порівняв українців і росіян із «мордвою»

Головний ерзянський старійшина Сиресь Боляєнь прокоментував слова президента Росії Володимира Путіна, який заявив про єдність ерзян і мокшан у вигляді «мордви», порівнявши їх із росіянами та українцями. Його коментар наводить проєкт Радіо Совбода Ідель.Реалії.

Боляєнь зазначив, що на ерзян сильно впливає політика російської влади, адже землі Ерзянь Мастор перебувають під контролем Російської Федерації.

«Ерзя змушені рахуватися з тими умовами, в яких нашому народу доводиться виживати. Однак етногенез – це складний прогрес, який не кориться указам Путіна», – сказав лідер ерзянського етносу.

Він припустив, чому російська влада може бути зацікавлена у об’єднанні ерзян із мокшанами.

«Якщо ерзянський рух не можна цілком підкорити Федеральній службі безпеки чи Федеральному агентству з питань національностей – ерзян оголошують одним народом із мокшанами. Таким чином, на думку російської влади, вирішується питань суб’єктності ерзян», – сказав він.

Путін 30 червня в ході «Прямої лінії» навів приклад нібито єдності ерзян і мокшан, говорячи про відносини українців і росіян.

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«Там є, значить, ерзя, мокша. Потім ще є, здається, шокша. Три групи. Але всі вони вважають себе мордвою, мордвинами. Говорять, загалом, мовою однієї групи. Але все одно ерзя і мокша одне одного навіть не розуміють. У них мови більше відрізняються одна від іншої, ніж російська та українська. Але вони дорожать своєю єдністю», – заявив Путін.

Своєю чергою, Боляєнь вважає, що Путін дивиться на «мордву» як мініатюрну модель «російського світу».

«Розвиток ерзян як нації не залежить повністю від російських чиновників, як би цього не хотілося Кремлю. Не просто так, говорячи про українців, Путін згадує мордву. Мордва – це така мініатюрна модель «російського світу», нав’язувана Путіним Україні. Спільне – тобто російське, де немає місця власному національному «я». Тому українці й не приймають ці «братерські зв’язки», – міркує громадський діяч.

При цьому він вказує на те, що Москва не може адміністративно впливати на український етнос в Україні, на українську державність так, як вона, за його словами, впливає на ерзян і Мордовію: «може нападати, захоплювати території, вбивати, шатнтажувати, але повністю контролювати – не може».

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Боляєнь наполягає на тому, що очолювана ним громада ерзя і мокша – це споріднені, але різні народи з різними мовами. За його словами, їхні мови настільки відрізняються, що представникам двох народів доводиться спілкуватися між собою російською. Це ще більше прискорює мовну асиміляцію ерзян і мокшан, вважає старійшина.

За даними всеросійського перепису населення 2010 року, 53,36% населення Мордовії складають росіяни, 40,06% – мордва, до якої зараховують ерзян і мокшан, 5,22% – татари, 0,38% – українці. При цьому того року число представників мордовських груп становило 744 тисячі, порівняно з понад 843 тисячами в 2002 році. З них у 2010-му ерзянами себе назвали 57 тисяч людей, мокшанами – більше 4 тисяч.