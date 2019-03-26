Айвазовська розповіла про розслідування порушень під час виборчої кампанії

Громадянська мережа «Опора» подала велику кількість звернень через порушення під час виборчої кампанії, повідомила координатор «Опори» Ольга Айвазовська в ефірі Радіо Донбас.Реалії, проекту Радіо Свобода.

«Ми зараз зводимо статистику, аналізуємо судові рішення відповідно до реєстру. Також зводимо статистику щодо наших звернень, тому що їх дійсно було дуже багато. Лише в січні 171. Ще був лютий і березень», – сказала Айвазовська.

За її словами, «хотілося б, щоб принаймні в кримінальних справах розслідування велося швидше».

«Але є певні процесуальні дії, які ми пришвидшити не можемо, незважаючи на швидкоплинність виборчого процесу. Ми зверталися навіть до головного слідчого управління Національної поліції щодо тих прецедентів, які мали стосунок напряму до нас», – зазначила Айвазовська.

Вона навела приклад мережі кол-центрів від імені «Опори».

«Спочатку телефонували виборцям під виглядом проведення соціологічного опитування. Потім, коли дізнавалися, що виборці будуть голосувати за конкретного кандидата, починали залякування», – додала Айвазовська, уточнивши, що мова йде про Юлію Тимошенко.

За словами координатора «Опори», людям закидали продаж свого голосу й попереджали: «якщо вони прийдуть на вибори, то цим підтвердять свій злочин та нестимуть кримінальну відповідальність до двох років ув’язнення».

Вона зазначила, що була інформація про подібну схему в 10 регіонах.

Найближчої неділі, 31 березня, в Україні відбудуться президентські вибори.

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