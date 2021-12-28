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Азербайджан: журналісти протестують проти законопроєкту, який обмежує роботу незалежних ЗМІ

Учасники акції протесту в Баку, 28 грудня 2021 року

У столиці Азербайджану Баку журналісти незалежних та опозиційних засобів інформації вийшли на акцію проти законопроєкту «Про медіа», ухваленого парламентом у другому читанні, повідомляє 28 грудня азербайджанська служба Радіо Свобода.

Присутні скандували «Свободу пресі», «Ми не зникнемо з вашою забороною» та «Ні репресивному закону». Журналістка Хадіджа Ісмаїлова виступила з вимогою припинити обговорення в парламенті цього проєкту закону до того, як із нього будуть виключені норми, що обмежують діяльність незалежних ЗМІ. Протестувальники наголосили, що законопроєкт у разі його схвалення посилить репресії та надасть державі широкі можливості визначати, хто саме може займатися журналістикою.

«Створення Реєстру журналістів та інші нововведення у законі суперечать Конституції та Європейській конвенції про свободу слова. Вимагаємо створення робочої групи з представників громадянського суспільства та за її участю повторного обговорення законопроєкту», – цитує видання «Кавказький вузол» текст резолюції, який учасникам акції вдалося передати депутатам парламенту.

Співробітники поліції, що прибули на місце акції , оточили журналістів і відібрали у них плакати. Згодом учасників акції витіснили на Алею шахідів.

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